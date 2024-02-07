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В Одессе слышны взрывы и стрельба: город подвергся воздушному налету (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В Одессе слышны взрывы и стрельба: город подвергся воздушному налету (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В ночь с 7 на 8 февраля 2024 российская федерация атаковала Одессу дронами-камикадзе.

Сигнал воздушной тревоги одесситы за пять минут до полуночи, а уже через 20 минут в самой Одессе и окрестностях раздались взрывы и стрельба — так вражеские беспилотники встретила противовоздушная оборона защитников города.

Дроны типа “шахед” были запущены с территории временно оккупированного Крыма. В Одесской областной военной администрации призвали жителей Одессы и Одесского района оставаться в безопасных местах до окончания воздушной тревоги. 

Одесситов просят держаться подальше от окон. Также сообщается о пожаре в городе, вызванном атакой вражеских беспилотников. Других подробностей пока нет. Известно только, что дроны направлялись в порт и центр Одессы.

Силы обороны напоминают жителям города, что нельзя распространять никакую информации о работе подразделений противовоздушной обороны и призывают соблюдать простые правила обнародования информации:

  • Не распространяйте информацию без ведома официальных структур по подготовке и ведению ВСУ боевых действий;
  • Не транслируйте/снимайте перемещение военной техники;
  • Не фиксируйте места обстрелов и работу ПВО;
  • Не сообщайте информацию о местах производства/сбыта новых видов вооружения.

Мониторинговые каналы сообщают, что Одесса отразила удар шахедов. Ждем официального подтверждения. О новых волнах дронов ничего не говорят.

В 0:56, спустя час после объявления, прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги. Подробностей о последствиях атаки дронов пока нет.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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