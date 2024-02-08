В результате ночного обстрела Одессы пробита крыша учебного заведения

В ночь с 7 на 8 февраля 2024 российская федерация атаковала Одессу дронами-камикадзе. Сигнал воздушной тревоги одесситы за пять минут до полуночи, а уже через 20 минут в самой Одессе и окрестностях раздались взрывы и стрельба — так вражеские беспилотники встретила противовоздушная оборона защитников города.

Атака продолжалась более 5 часов.

Как сообщил руководитель Одесской военной администрации Олег Кипер, подразделения ПВО результативно отработали по подавляющему большинству вражеских целей. Однако есть попадание по гражданскому объекту. Ударом вражеского беспилотника повреждена недостроенная многоэтажка, выбито остекление.

Также зафиксировано повреждение здания учебного заведения — пробита крыша, перекрытия, выбиты окна. Пожаров не зафиксировано.

«Все соответствующие службы работают. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян, — сообщил Кипер.

В Воздушных силах Украины сообщили, что в ночь на 8 февраля противник нанес удар 17-ю ударными БпЛА типа «Shahed-136/131» с мыса Чауда — Крым.

К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате боевой работы уничтожено 11 «шахедов» в пределах Николаевской, Одесской, Винницкой и Днепропетровской областей. Из них 5 — в Одесской области.

Российская федерация продолжает ракетно-дроновый террор, направленный на города Украины. Накануне, 7 февраля, россия осуществила очередную массированную атаку, применив ударные БПЛА, крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты. В результате атаки разрушены жилые дома в Киеве и Николаеве.