В Одессе кассирша супермаркета присвоила сотни тысяч гривен

В Одессе полицейские разоблачили кассиршу одной из сетей супермаркетов в незаконном присвоении почти полмиллиона гривен выручки.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Правоохранители установили, что женщина получала от покупателей оплату за приобретенный товар наличными, а в электронной системе регистрировала операцию как расчет картой, после чего деньги забирала себе. За несколько месяцев такой работы правонарушительница положила в свой карман 451 тысячу гривен.

Правонарушительницы сообщили о подозрении по частям 1 и 3 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. За это преступление женщине грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Следствие продолжается.

Ранее «Одесская Жизнь» расказывала что одесские зеки занимались телефонным и интернет мошенничеством: как они это делали?.

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