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Украинцам начали приходить опасные SMS-ки

Украинцам начали приходить опасные SMS-ки

В Украине набирает обороты новый вид интернет-мошенничества: на мобильные телефоны приходят SMS с уведомлением о начислении денег. Между тем, это ловушка: телефон может быть взломан.
Об этом предупреждает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Рецепты

Так, украинцам начали приходить сообщения с текстом: Vam narahovano Groshovadopomoga PB24 6500. Zarahuvatu…» и далее следует ссылка.

«Не переходите по этой ссылке! Есть большой риск того, что ваш телефон будет взломан. Если вы заказывали услугу получения одноразовой денежной помощи в 6500 грн через приложение «Дія», ожидайте уведомления о начислении денег в приложении того банка, клиентом которого вы являетесь. Напомним, что уведомление о начислении денег не содержит никаких ссылок, а только текстовую информацию»,

– говорится в сообщении.

Украинцам также не советуют переходить по любым сомнительным ссылкам, не проверив их. В крайнем случае всегда можно позвонить на горячую линию учреждения, от которого вы получили сообщение, и проверить подлинность полученного уведомления.

Фото: tk.media

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Редакция ПРОФИЛЬ

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