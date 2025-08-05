Ключевые моменты

В Пересыпском районе на ул Атамана Головатого, 92 начнется ремонт дома, поврежденного дроном 7 марта 2025 г;

Восстановление дома обойдется в 21,4 млн гривен;

Определен подрядчик — ООО «Строй-Инвест-Групп-7».

Департамент городского хозяйства Одесского городского совета провел тендер для избрания подрядчика, который будет восстанавливать дом №92 на улице Атамана Головатого, поврежденный в результате вооруженной агрессии российской федерации.

Согласно информации, обнародованной в системе электронных закупок Prоzorro, восстановление дома обойдется в 21,4 млн гривен.

Предполагается полная замена двух тысяч кв.м кровли, укрепление конструкций, обновление фасада и вывоз нескольких сотен тонн строительного мусора.

В здании обновят системы водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения, заменят окна и двери в подъездах и квартирах. Также укрепят несущие конструкции.

Закупку провели в формате открытых торгов с особенностями. Единственный участник аукциона — общество с ограниченной ответственностью «Строй-Инвест-Групп-7», который ожидает окончательного решения.

Подрядчик должен выполнить работы должны до 31 декабря 2026 года.

Напомним, в Одессе начались работы по восстановлению многоквартирного дома на улице Пастера, 54, который подвергся значительным разрушениям в результате вражеской атаки в прошлом году.

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