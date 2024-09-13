Новости Одессы и Одесской области

В Одессе изъяли пентхаус высокопоставленного российского военного

В Одессе изъяли пентхаус высокопоставленного российского военного

Пентхаус в Одессе, которым владеет жена госсоветника при министерстве обороны рф Михаила Дмитриева, передали в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Элитную недвижимость пытались продать через подставных лиц за 1,5 млн долларов.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

По ходатайству прокуроров Одесской областной прокуратуры элитная квартира на морском побережье Одессы площадью 1012,6 м кв арестована и передана в управление АРМА.

пентхаус Михаила Дмитриева

По данным следствия, российский генерал занимал должности заместителя министра обороны и председателя комитета по военно-техническому сотрудничеству, а сейчас — член совета директоров оборонной корпорации и госсоветник при министерстве обороны рф.

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В декабре 2023 года его внесли в санкционный список за причастность к поддержке российской вооруженной агрессии против Украины. В рамках этих санкций все его активы в нашей стране заблокировали и ограничили возможность проведения торговых операций.

Кроме того, санкции включали блокирование попытки вывода денег из Украины. Поэтому элитную квартиру пытались продать через посредника за 1,5 млн долларов США.

пентхаус Михаила Дмитриева

В апреле этого года недвижимость, оформленная на жену подсанкционного россиянина, была арестована решением Киевского районного суда Одессы.

Ранее в Одессе «с молотка ушли» арестованные квартиры российского олигарха Михаила Шелкова и украинского коллаборанта Владимира Сальдо.

 

 

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