В Одессе изъяли пентхаус высокопоставленного российского военного

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

По ходатайству прокуроров Одесской областной прокуратуры элитная квартира на морском побережье Одессы площадью 1012,6 м кв арестована и передана в управление АРМА.

По данным следствия, российский генерал занимал должности заместителя министра обороны и председателя комитета по военно-техническому сотрудничеству, а сейчас — член совета директоров оборонной корпорации и госсоветник при министерстве обороны рф.

В декабре 2023 года его внесли в санкционный список за причастность к поддержке российской вооруженной агрессии против Украины. В рамках этих санкций все его активы в нашей стране заблокировали и ограничили возможность проведения торговых операций.

Кроме того, санкции включали блокирование попытки вывода денег из Украины. Поэтому элитную квартиру пытались продать через посредника за 1,5 млн долларов США.

В апреле этого года недвижимость, оформленная на жену подсанкционного россиянина, была арестована решением Киевского районного суда Одессы.

Ранее в Одессе «с молотка ушли» арестованные квартиры российского олигарха Михаила Шелкова и украинского коллаборанта Владимира Сальдо.