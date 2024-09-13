В Одесі вилучили пентхаус високопоставленого російського військового

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За клопотанням прокурорів Одеської обласної прокуратури елітну квартиру на морському узбережжі Одеси площею 1012,6 м кв заарештовано та передано в управління АРМА.

За даними слідства, російський генерал обіймав посади заступника міністра оборони та голови комітету з військово-технічного співробітництва, а зараз – член ради директорів оборонної корпорації та держрадник при міністерстві оборони рф.

У грудні 2023 року його внесли до санкційного списку за причетність до підтримки російської збройної агресії проти України. У межах цих санкцій усі його активи в нашій країні заблокували й обмежили можливість проведення торгових операцій.

Крім того, санкції включали блокування спроби виведення грошей з України. Тому елітну квартиру намагалися продати через посередника за 1,5 млн доларів США.

У квітні цього року нерухомість, оформлену на дружину підсанкційного росіянина, було заарештовано рішенням Київського районного суду Одеси.

Раніше в Одесі «з молотка пішли» заарештовані квартири російського олігарха Михайла Шелкова та українського колаборанта Володимира Сальдо.