Новости Одессы и Одесской области

В Одессе изменится уличная реклама

В Одессе изменится уличная реклама

Городские власти Одессы задумали уменьшить количество рекламы на улицах города. Еще она должна стать более качественной.

Многие рекламные конструкции и баннеры в Одессе устарели. И вообще рекламы на улицах слишком много и должно стать меньше.

Такие вопросы обсуждались сегодня, 23 февраля во время заседания одесского исполкома.

В муниципалитете уверены, что в городе избыток наружной рекламы и это уменьшает эстетическую привлекательность города, разрушает его уникальный вид, отпугивает туристов и отвлекает водителей во время вождения.

Было решено, что необходимо привести в порядок все рекламные баннеры и боковые носители рекламы. А устаревшие вывески вообще планируют убрать.

Также принято принципиальное решение уменьшить в целом количество рекламных плоскостей.

Городскому управлению рекламы поручили в ближайшее время разработать план для проведения «рекламной революции».

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что уполномоченный по защите государственного языка указал одесским властям на то, что необходимо демонтировать в городе вывески, таблички и наружную рекламу на негосударственном языке.

Еще мы рассказывали, что управление рекламы Одесского городского совета в период военного положения продолжает размещать на городских билбордах антивоенные сюжеты, призванные поддержать веру в защитников Украины и мирное будущее нашего государства.

Смотрите также фоторепортаж о наружной рекламе в Одессе которая вас может поразить, рассмешить (сейчас особенно важно!), а порой и слегка напугать. В крайнем случае – вызвать слезы умиления.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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