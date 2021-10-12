Погода в Одессе 13 октября: обещают сильный дождь

Завтра, в среду, 13 октября, в Одессе прогнозируют облачную погоду с прояснениями.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ночью ожидается сильный дождь, днем умеренный.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 8-10 °С тепла, днем воздух прогреется до 10-12 °С выше нуля.
Погода в Одесской области
По Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Умеренный дождь, местами сильный.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 5-10 °С тепла, днем 9-14 °С со знаком «плюс».
На автодорогах области видимость во время дождя 1-2 км.