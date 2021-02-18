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В Одессе испоганили мемориальную доску, установленную в честь Давида Бурлюка (фото)

В Одессе испоганили мемориальную доску, установленную в честь Давида Бурлюка (фото)

Одесский «крестописец» добрался до мемориальной доски на улице Преображенской, установленной в 2016 году в честь художника и поэта, известного футуриста Давида Бурлюка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил одесский художник и общественник Кирилл Бондаренко.

Часть мемориальной доски разрисована крупными крестами.

«То ли у «великого крестоносца» обострение, то ли графитчики решили вандалить, чтобы на него все тумаки упали», – пишет по этому поводу Кирилл.

Одесский "крестописец" добрался до Давида Бурлюка

Давида Бурлюка (1882-1967), основоположника русского футуризма, называли властителем дум своего поколения и дерзким творцом. Инициатором и меценатом установки мемориальной доски Давиду Бурлюку стал член президентского совета Всемирного клуба одесситов Евгений Деменок, а выполнил ее скульптор Александр Токарев. На открытие мемориальной доски приезжала из Праги родственница Бурлюка.

Давид Бурлюк учился в Одесском художественном училище, жил одно время на Преображенской, 9, где и установлена мемориальная доска. Он участвовал в выставках в Одессе, выступал в Русском театре. Его считают одним из крупнейших художников, работавших в Одессе – по масштабу личности и влиянию на развитие искусства XX века.

Ну, а одесский «крестоносец» – это психически больной человек, которому якобы приходят «видения», где и когда ставить свои крестообразные «метки». Таким образом этот «тревожный человек» якобы «спасает нас всех от проклятья».

Таких «меток» в городе довольно много. К примеру, ими, как мы недавно рассказывали, исписана романтичная арка, ведущая от улицы Софиевской к обновленной части бульвара Жванецкого.

Фото: Facebook-страница Кирилла Бондаренко

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Мария Котова
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