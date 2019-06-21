Одесский вандал испортил еще один памятник

«Одесская жизнь» в мае этого года рассказывала об очередном акте «особого» вандализма: мы писали о том, что фонтан-колодец (цистерна) «Источник» — тот самый, что расположен у давно закрытого на ремонт Воронцовского дворца, был изрисован крестами.

В этом-то и «особенность»: речь идет о «трудах» одесского «крестописца», который поначалу наносил свои кресты на попадавшихся ему по дороге граффити. Потом очередь дошла и до памятников.

И вот вам новость: такими же крестами в огромных количествах теперь исписан еще один одесский памятник — Греческим колонистам на Приморском бульваре.

Это работа одесского скульптора Михаила Ревы. «Крестописец» не поленился: практически весь памятник изрисован крестами. Любуйтесь-наслаждайтесть.

Памятник был открыт в 2017 году, в День города. Он был установлен в честь высадившихся на берег Одесского залива древнегреческих колонистов 26 столетий назад. На четырехгранной стеле изображены Тира, Ольвия и другие античные колонии Причерноморья. Сверху установлена копия винной чаши килика, на которой написано «Пей быстрее».

И вот теперь и этот памятник изуродован. Как мы уже рассказывали, на Одесском форуме даже была начата тема обсуждения этой проблемы под названием «Крестики на стенах города». Кто-то утверждает, что «лично знает» этого мастера лепить кресты, говорят, что это больной человек, которому приходят «видения», где и когда ставить свои «метки». Таким образом, этот «тревожный человек» якобы «спасает нас всех от проклятья».

В самый раз вопросить, а кто же спасет нас от вандального проклятья?! Одесский художник и активист Кирилл Бондаренко также считает, что это дело рук одного человека, называет этого «деятеля» «крестонаносителем», совершенно справедливо отмечает, что если так пойдет дальше, то скоро и Дюку «достанется», и другим памятникам города.

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