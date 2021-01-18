Новости Одессы и Одесской области

В Одессе снежно-морозно: обновленная часть бульвара Жванецкого (фото)

В Одессе снежно-морозно: обновленная часть бульвара Жванецкого (фото)

Трудно поверить, но в Одессе после снега №1 через пару дней выпал снег №2, а если к этому прибавить мороз, то, кажется, мы и не в Одессе.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Нет, таки в Одессе! Шагаем любоваться обновленной частью бульвара Жванецкого в новом ракурсе – снежно-морозном.

Попасть на бульвар со стороны романтичной арки на улице Софиевской не так-то и просто: ну очень скользко. Проходим в арку, прикрываем глаза: тут все граффити-настенные рисунки измалеваны нашим одесским «крестописцем».

Но, в конце концов, мы не об арке, а о бульваре. Есть желание пройтись здесь? Имейте в виду, что необыкновенно скользко. Ни одна дорожка не посыпана, а уложенная новая плитка в мороз со снегом стала тем еще «удовольствием» для прогулки.

А вообще – красота! Красивой кажется даже чуть «застывшая» стройка на обновленной части за высоким забором.

Людей совсем немного. Здесь сейчас в основном гуляют с детьми, ну и немногие одесситы набираются морозца с одновременным любованием природы в снегу. Самые красивые картинки – это зеленые кустарники со снегом на листьях.

И да, с обновленной части бульвара, как мы заметили, убраны таблички с запретом о выгуле собак. В день его открытия после реконструкции мы их насчитали несколько десятков.

бульвар, арка
бульвар, арка, гололед
бульвар, граффити
бульвар, стена
бульвар, крестики
бульвар, граффити2
бульвар, "народное творчество"
бульвар, крестописец
бульвар, кусты в снегу
бульвар, котики
бульвар Жванецкого зимой
бульвар, прогулка
бульвар, санки
бульвар, перила
бульвар, деревья
бульвар, семья гуляет
бульвар, лестница
бульвар, деревья в снегу
граффити на бульваре Жванецкого
бульвар, дети
бульвар, забор
бульвар, парочка
бульвар, скамейка и деревца
бульвар, забор и фигурное дерево
бульвар, вид на порт
бульвар, зима, кустарники
бульвар, жилой квартал
бульвар, снег, зима
бульвар, люди гуляют
бульвар, вид на стройку
бульвар, детская площадка
бульвар, солнечная панель
бульвар, дома, двор, деревья

Фото автора

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить