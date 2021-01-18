В Одессе снежно-морозно: обновленная часть бульвара Жванецкого (фото)

Трудно поверить, но в Одессе после снега №1 через пару дней выпал снег №2, а если к этому прибавить мороз, то, кажется, мы и не в Одессе.

Нет, таки в Одессе! Шагаем любоваться обновленной частью бульвара Жванецкого в новом ракурсе – снежно-морозном.

Попасть на бульвар со стороны романтичной арки на улице Софиевской не так-то и просто: ну очень скользко. Проходим в арку, прикрываем глаза: тут все граффити-настенные рисунки измалеваны нашим одесским «крестописцем».

Но, в конце концов, мы не об арке, а о бульваре. Есть желание пройтись здесь? Имейте в виду, что необыкновенно скользко. Ни одна дорожка не посыпана, а уложенная новая плитка в мороз со снегом стала тем еще «удовольствием» для прогулки.

А вообще – красота! Красивой кажется даже чуть «застывшая» стройка на обновленной части за высоким забором.

Людей совсем немного. Здесь сейчас в основном гуляют с детьми, ну и немногие одесситы набираются морозца с одновременным любованием природы в снегу. Самые красивые картинки – это зеленые кустарники со снегом на листьях.

И да, с обновленной части бульвара, как мы заметили, убраны таблички с запретом о выгуле собак. В день его открытия после реконструкции мы их насчитали несколько десятков.

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