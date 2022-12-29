Россия начала массированный обстрел Украины: в небе битва с ракетами врага (обновляется)

Страна-террорист россия сегодня, 29 декабря 2022 года, начала очередную атаку на энергосистему Украины. Десятки ракет с кораблей и самолетов уже запущены.

Новая волна атаки на энергосистему Украины российскими террористами уже началась. Опять враг применяет различные тиры крылатых ракет, которые запускает с самолетов стратегической авиации над территорией россии кораблей в черном море.

Вражеская атака может быть усилена дронами-камикадзе и наземными ракетными комплексами.

Во многих регионах Украины, в том числе в Одессе и Одесской области слышны взрывы: это работа нашей системы ПВО, но возможны и прилеты.

Россия совершает массированный ракетный удар по Украине. Сейчас над областью работает ПВО, сообщил начальник Одесской ОВО максим Марченко. Он призвал не снимать работу противовоздушной обороны и не комментировать ее.

Вниманию жителей Одессы и Одесской области! Противник совершает массированный ракетный удар по Украине. Сейчас над областью работает ПВО.

«Прошу жителей находиться в укрытиях, и не снимать, или комментировать работу подразделений противовоздушной обороны, и ждать официальных сообщений. Благодарю за понимание. Слава Украине!» – начальник Одесской ОВА Максим Марченко.