Обстрел: в Одессе экстренные отключения света и воды, электротранспорт не ходит

Утром 29 декабря 2022 российские террористы начали массированный обстрел Украины. Одесса и область тоже среди целей. Враг бьет по объектам энергетики.

«Прошу жителей находиться в укрытиях, и не снимать, или комментировать работу подразделений противовоздушной обороны, и ждать официальных сообщений. Благодарю за понимание. Слава Украине!» – начальник Одесской ОВА Максим Марченко.

В Одесской и Днепропетровской области ввели экстренные отключения электроэнергии, сообщает компания ДТЭК. Это делается во избежание значительных повреждений, если оккупантам удастся поразить энергетические объекты.

Ранее введенные графики отключений не действуют.

В Одессе минимум 5 сбитий и минимум 1 прилёт.

Есть сообщения о том, что в некоторых районах Одессы нет воды.

В КП «Одесгорэлектротранс» заявили об остановке работы городского общественного транспорта в связи с введением лимитов мощности. Поэтому 29 декабря трамваи и троллейбусы в Одессе уже не ходят и ходить не будут.

Ранее сообщалось, что россия начала массированный обстрел Украины: в небе битва с ракетами врага