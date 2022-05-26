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В Одессе и области запретили проведение последних звонков

В Одессе и области запретили проведение последних звонков

25 мая 2025 года руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко распорядился о полном запрете проведения любых торжеств по поводу завершения учебного года.

Власти пошли на такой шаг из соображений безопасности. В стране война и вероятность нанесения ракетный ударов российскими войсками остается очень высокой.

«Уважаемые участники образовательного процесса, родители, коллеги! Я еще раз подчеркиваю, что в стране продолжается военное положение, которое Указом Президента Украины продлено еще на 90 суток, до 23 августа. Все образовательные процессы в области проходят онлайн, очно учебные заведения не работают, поэтому вопрос организации выпускных в традиционном формате пока не стоит», — так прокомментировал ситуацию глава департамента образования Одесской ОВА Александр Лончак.

Он добавил, что как отец понимает недовольство родителей. Но сейчас, в первую очередь, думать безопасности своих детей! А также о тех, кто уже отдали жизнь за Украину и о почти ровесниках выпускников, которые сегодня с оружием в руках защищают территориальную целостность нашего государства, о миллионах украинских детей, ставших беженцами и о 238 маленьких украинцах, убитых рашистами.

«Думаю, вы согласны со мной, что неуместно устраивать праздники, когда в область привозят для захоронения погибших, а в громадах объявляют Дни траура, когда по нам летят крылатые ракеты и никто не знает, куда попадет следующая. Мы должны сохранять здравый смысл в этой ситуации» — подытожил Александр Лончак.

Отметим, что отмена проведения последних звонков в Одесских школах более чем уместна — рашисты в своих заявлених не раз сообщали, что там расположены «огневые точки» ВСУ и военная техника. Что делает учебные заведения очень вероятными целями вражеских ракетных ударов.

В Одессе даже мэр вынужден лично ездить по школам и демонстрировать горожанам, что никаких войск в учебных заведениях нет.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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