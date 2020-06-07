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В Одессе и области начала работать туристическая полиция: кто будет обеспечивать порядок?

В Одессе и области начала работать туристическая полиция: кто будет обеспечивать порядок?

Полицейские и военнослужащие будут нести службу в круглосуточном режиме на пятнадцати станциях туристической полиции. Одиннадцать из них будут работать на территории области и четыре – в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

В общем для поддержания порядка планируется привлечь более полутысячи правоохранителей из числа представителей ГУНП, патрульной полиции, Национальной гвардии и полиции охраны. Они будут обеспечивать правопорядок в составе авто-, вело- и пеших патрулей.

Во время объединенного инструктажа правоохранителей Начальник полицейского главка Одесской полиции Олег Бех подчеркнул, что основные усилия нужно направить на работу по профилактике правонарушений и противодействию преступности: «Помните, что туристическая полиции – это лицо нашего города и области. И от нашей с вами работы во многом зависит уровень привлекательности региона для туристов. Достичь его можно только обеспечив безопасность граждан и защиту их имущества».

Фото, видео: пресс-служба Нацполиции в Одесской области

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