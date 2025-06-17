Ключевые моменты

ВР вернула исторические названия двум поселкам Болградского района;

Оба топонима имеют тюркское происхождение.

Алияга и Селиогло вернулись на карту Одесской области

Название Алияга получит нынешний поселок Новохолмское, а Селиогло — село Холмское, оба населенных пункта входят в состав Арцизской городской громады Болградского района.

Документ уже подписан председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, но еще не опубликован. Его вступление в силу ожидается на следующей неделе.

Оба топонима имеют тюркское происхождение и были принесены в регион в начале XIX века болгарскими переселенцами, переселёнными с территорий Османской империи — из районов близ Измира и с Балкан.

Кроме того, Алияга — это название железнодорожной станции в поселке и пересыхающей реки, протекающей в районе. Сейчас в Новохолмском проживает около 100 человек, а в Холмском — около 2000.

Напомним, недавно Верховная Рада приняла два постановления о переименовании населенных 165 пунктов, названия которых содержат символику российской имперской политики или не соответствуют стандартам государственного языка. В рамках этих решений новые названия получили 9 населенных пунктов Одесской области.

Читайте также: Деколонизация в Одессе: сколько улиц с российскими названиями еще осталось в городе