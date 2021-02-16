Одесситы перенимают «нанотехнологии» львовян по борьбе с гололедом (видео)

Об этом сообщил одесский активист, руководитель общественной организации «ВелоВектор» Александр Прохоров. Он также опубликовал наглядное видео.

«Посыпаем скользкие тротуары кофейной гущей. Это Одесса, детка!» – комментирует общественник.

Отметим, в этом году во Львове проводят эксперимент: посыпают скользкие дорожки сухой кофейной гущей. «Сырье» бесплатно предоставили две сети городских кофеен. Позже дворники сметут гущу в места зеленых насаждений.

По мнению городских властей, кофейная гуща не только не наносит вреда окружающей среде, но и может быть даже полезной. К тому же, ее не нужно убирать после использования.

Фото: Agro-Market