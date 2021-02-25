Как в Одессе убирают песок с дорог и есть ли альтернатива

В Одессе снег и лед растаяли, а вот песчано-солевая смесь, которой посыпали дороги, никуда не делась. С потеплением сотрудники коммунального предприятия «Городские дороги» приступили к ее уборке. Об этом рассказали в пресс-службе департамента городского хозяйства Одесского горсовета.

19 тонн песчано-солевой смеси за зиму

За зиму коммунальщики рассыпали на дорогах 19 тыс. тонн смеси, из них 17 тонн были из запасов прошлого сезона (в 2020 году зима выдалась теплой, поэтому удалось сэкономить). Сейчас с помощью подметально-уборочных машин «Глобус» и специальной техники ее сметают с магистральных улиц, в том числе и под бортовым камнем. Далее перейдут и к другим дорогам.

Всего в работе участвуют 260 коммунальщиков и 15 единиц техники. В департаменте говорят, что на приведение улиц в порядок и ликвидацию последствий снегопадов уйдет около месяца.

Забивает ливневки и портит обувь

Песчано-солевая смесь недорогая и эффективно препятствует скольжению. Однако она используется одноразово, после чего отправляется на свалку, так как при уборке от прочего мусора ее никто не отделяет. Кроме того, песок забивает ливневки, а соль портит обувь, вызывает коррозию металла автомобилей и, попадая в почву, негативно влияет на корневую систему растений.

Кофейная гуща как альтернатива?

Во Львове этой зимой в качестве эксперимента парковые дорожки посыпали кофейной гущей. Предложила это сделать советница львовского городского головы Ирина Оршак. Она объяснила, что остатки кофейных зерен обладают абразивными свойствами и экологически безопасны – в отличие от песчано-солевой смеси, они не вредят зеленым насаждениям.

«В странах Скандинавии и Европы таким образом борются с гололедицей в парках. Я подумала: почему бы так не сделать у нас, ведь Львов считается кофейной столицей Украины», – сказала Оршак.

Горожане к такой инициативе отнеслись с юмором и одобрением, но были и критики. Вот что писали в комментариях в Facebook:

Юра Гиль: «Довольно неплохая идея. Есть, конечно, свои нюансы для обуви из замши и нубука и детей (точнее их одежды), но, как по мне, плюсов больше. Вполне имеет право на жизнь».

София Шпак: «И почему-то никто не подумал о кофеманах, у которых от ароматов закружится голова, и они могут просто не сдержаться и начать лизать снег».

Лариса Олейникова: «Снег сойдет, а кофе на дорожках останется».

А в Одессе этой идеей вдохновился руководитель общественной организации «ВелоВектор» Александр Прохоров. Он посыпал кофейной гущей один из дворов на улице Жуковского.

А как в других странах?

В мире до сих пор ничего принципиально нового в борьбе со снегом не придумали. В городах Европы, США, Канады стараются убирать его как можно быстрее с помощью техники. При этом уборка снега на придомовых территориях в большинстве случаев – задача самих жителей. По желанию для этого люди могут нанимать подрядчиков. У муниципальных дорожных служб в приоритете расчистка проезжей части и пешеходной зоны с интенсивным движением, а на маленькие улочки силы не тратят.

Песок, соль и другие химические реагенты тоже идут в ход. Например, в Финляндии соль предварительно увлажняют, а потом разбрасывают специальным дозатором. Так она быстрее действует и получается в более низкой концентрации, что менее вредно для почв и обуви прохожих.

В той же Финляндии, Австрии, Германии, Швеции и других странах используют еще гравий или каменную крошку. Они не впитывают влагу, не деформируются, а просто остаются лежать на тротуаре. Эстетически это выглядит намного лучше, чем грязное месиво из песка и снега. После того, как все растает, камешки можно смести, собрать и снова при необходимости применить.

В Скандинавских странах прижился способ швейцарского ученого Торгейра Ваа. Его суть в том, что песок смешивают с горячей водой и потом разбрызгивают на улицах. Смесь вплавляется в снег, и поверхность становится шершавой.

А вот в Исландии под дорогами проложили трубы, по которым пускают горячую воду термальных источников. Благодаря этому снежные осадки естественно тают без всяких дополнительных усилий.

Японцы тоже не применяют никакой химии против непогоды. В городах под дорожным покрытием устанавливают батареи – получается тот же эффект, что и у исландцев.

Такую же технологию внедряют и в Канаде, США, Финляндии, Норвегии. Однако такой метод не помогает в районах с обильными снегопадами. Например, маршрут, который проходит через японскую гору Татэяма, чистят буровыми машинами, эскалаторами и прочей техникой. В итоге образуется снежный тоннель высотой около 20 метров.

Посмотреть на него каждый год съезжаются сотни тысяч туристов.

Фото: Львовский горсовет, Департамент городского хозяйства Одесского горсовета, Atlas Obscura, mainichi.jp, nea.i, pilsetacilvekiem.lv