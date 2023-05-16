Новости Одессы и Одесской области

В Одессе хотели установить МАФы на территории мемориала (фото)

В Одессе хотели установить МАФы на территории мемориала (фото)

Сотрудник Одесского историко-краеведческого музея требовал деньги за содействие в установлении торговых павильонов на территории Мемориала 411-й батареи. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Одного из руководителей Одесского историко-краеведческого музея задержали «на горячем» после получения части взятки от предпринимателя. Чиновник требовал 5 000 долларов США за право установки двух торговых павильонов на территории Мемориала 411-й батареи.

взятка

Еще в начале 2023 года предприниматель из Одесской области, занимающийся торговлей пищевыми продуктами, обратился к представителю музейного коммунального учреждения с вопросом о разрешении размещения на территории Мемориала героической обороны Одессы 411-й береговой батареи двух МАФов и площадки рядом с ними.

Чиновник заверил «клиента», что повлияет на руководство КП «Одесский историко-краеведческий музей», которое в дальнейшем заключит с ним договор и подпишет его с соответствующим подразделением Одесского областного совета за денежное вознаграждение в размере 5000 долларов США.

взятка

На получении первого «транша» в 2500 долларов чиновника и задержали правоохранители. За совершенное 66-летнему чиновнику грозит лишение свободы сроком до восьми лет с конфискацией имущества.

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Фото: ГУНП в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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