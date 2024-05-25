Новости Одессы и Одесской области

В Одессе грузовик наехал на женщину и оторвал ей ногу

В Одессе грузовик наехал на женщину и оторвал ей ногу

Сегодня утром, в субботу, 25 мая 2924 года, в Хаджибейском районе Одессы произошло ДТП с участием грузовика, в котором серьезно пострадала пожилая женщина.

По информации управления Нацполиции в Одесской области, автопроисшествие произошло сегодня примерно в 10 часов утра на улице Грушевского.

Предварительно полицейские установили, что 64-летний водитель грузовика «DAF» наехал на 65-летнюю местную жительницу, когда она переходила дорогу.

«Сбили женщину на Пестеля, около ЖК «Одесские Традиции», много крови на дороге», – сообщили в соцсетях очевидцы аварии.

В Одессе сбили женщину

Пострадавшую доставили в больницу предварительно с политравмой. В то же время местные Телеграм-каналы пишут, что в результате наезда пострадавшая лишилась одной ноги.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Водителя грузовика проверят на состояние опьянения.

Ранее на трассе Одесса – Рени грузовик задавил женщину на велосипеде.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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