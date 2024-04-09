Новости Одессы и Одесской области

На трассе Одесса – Рени грузовик задавил женщину на велосипеде

На трассе Одесса – Рени грузовик задавил женщину на велосипеде

Сегодня днем, 9 апреля 2024 года, в Белгород-Днестровском районе Одесской области, на трассе Одесса – Рени произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщили в пресс-службе областного управления полиции, автопроисшествие произошло примерно в 14 часов в пределах села Михайловка.

Предварительно правоохранители установили, что водитель грузовика DAF совершил наезд на 38-летнюю местную жительницу, которая ехала на велосипеде по краю дороги в попутном направлении.

Грузовик сбил насмерть велосипедистку на трасе Одесса-Рени, 9 апреля 2024

В результате ДТП женщина погибла на месте.

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61-летнего водителя грузовика проверили на состояние опьянения – выяснилось, что в момент аварии он был трезв.

На месте ДТП работали правоохранители. Водителей просят принять к сведению, что движение транспорта на данном участке дороги частично усложнено и осуществляется одной полосой.

Как сообщалось, вечером 3 апреля в Одессе во дворе многоэтажки на улице Ильфа и Петрова под колеса автомобиля «Хонда» попала 10-летняя девочка на велосипеде. Пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в больницу.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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