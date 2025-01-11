Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеське життя».

«Митингующие обращают внимание всех на то, что фронт приближается. Что важно поддерживать ВСУ. Что коррупция – это измена!», – отмечается в публикации.

Напомним, ежесубботней акции у здания одесской мэрии (которая впоследствии перетекла и на другие улицы центра Одессы) больше года. Первоначально ее инициировала глава БФ «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова. Тогда одесситы вышли к зданию мэрии с призывами остановить реконструкцию Киевского районного суда за 106 млн гривен и ремонт ТЮЗа за почти 32 млн гривен и потратить эти деньги на дроны для ЗСУ и аптечки с качественными турникетами.

И несмотря на то, что чиновники долгое время игнорировали участников пикета, определенных успехов им все же удалось достичь. И прекращать ежесубботнюю акцию они пока что не собираются.

Фото участников пикета