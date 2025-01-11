Про це повідомляє Телеграм-канал “Одеське життя”. «Мітингувальники звертають увагу всіх на те, що фронт наближається. Що важливо підтримувати ЗСУ. Що корупція – це зрада!», – наголошується у публікації. Нагадаємо, щосуботньої акції біля будівлі одеської мерії (яка згодом перетекла і на інші вулиці центру Одеси) понад рік. Спочатку її ініціювала голова БФ “Корпорація монстрів” Катерина Ножевнікова. Тоді одесити вийшли до мерії із закликами зупинити реконструкцію Київського районного суду за 106 млн гривень та ремонт ТЮГу за майже 32 млн гривень та витратити ці гроші на дрони для ЗСУ та аптечки з якісними турнікетами. І незважаючи на те, що чиновники довгий час ігнорували учасників пікету, певних успіхів їм все ж таки вдалося досягти. І припиняти щосуботню акцію вони поки що не збираються. Фото учасників пікету