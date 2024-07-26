В Одессе человек в военной форме с пистолетом ограбил прохожего: кем оказался грабитель

В Одессе человек в военной форме с пистолетом ограбил прохожего: кем оказался грабитель

Ночью, на одной из улиц Одессы, парень в военной форме остановил 21-летнего прохожего и угрожая пистолетом, забрал телефон.

Об этом рассказали в полиции Одесской области.

Потерпевший рассказал, что ночью направляется на железнодорожный вокзал встретить девушку, которая должна вот-вот прибыть поездом. Его остановил «военнослужащий» с требованием объяснить, почему тот нарушает комендантский час.

Под предлогом проверки, «военный» взял его телефон и направил в сторону потерпевшего игрушечный пистолет, приказав бежать. Приняв оружие за настоящее и испугавшись, молодой человек убежал. А встретив из поезда девушку, с ее мобильного позвонил в полицию и сообщил о происшествии.

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Менее чем за сутки полицейские установили личность правонарушителя. Им оказался 17-летний одессит, который уже попадал в поле зрения правоохранителей за кражи.

Никакого отношения к военной службе злоумышленник не имеет, а таким образом хотел заработать «легких» денег. Пистолет, которым он угрожал, оказался игрушечным.

ограбил прохожего

«Мобильный телефон потерпевшего стоимостью шесть тысяч гривен он успел продать за 300 гривен, а вырученные средства потратил на собственные нужды», — сообщили в полиции.

Правоохранители установили покупателя и вернули телефон владельцу.

Подозреваемого заключили под стражу, ему грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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