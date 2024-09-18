В Одессе говорят о проблемах с захоронением военных

Об этом это во время выездных слушаний Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов заявил заместитель председателя NGO Veterans HUB ODESA Николай Сторожук.

По его словам, часто семьи погибших в тяжелый эмоциональный момент платят деньги за услуги, которые гарантированы государством, как бесплатные.

Отмечается, что в одесскуюю ветеранскую организацию неоднократно обращались семьи погибших с жалобами на то, что тела их родных не выдают, пока не заплатят деньги. И такие вопросы систематически приходится решать в «ручном» режиме.

Также в городе не хватает катафалков для военных захоронений. Выделен лишь один автомобиль, который задействован может быть одновременно на 3-4 захоронения.

Какие услуги для захоронения военных предоставляет мэрия

Сектор для погребения погибших военных и правоохранителей выделен на «Западном» кладбище Одессы. На этом участке кладбища устанавливают памятники исключительно утвержденного образца. Ранее было утверждено два типа надгробий. Родственники воинов могут выбрать из двух вариантов – в виде казацкого креста (для христиан) и обычной плиты.

Изготавливает и устанавливает надгробия «Специализированное предприятие коммунально-бытового обслуживания» одесской мэрии.

В начале 2024 года в Одессе увеличили материальную помощь семьям погибших военнослужащих, которые заказали сооружение надгробий и обустройство мест захоронений на городских кладбищах.