В Одесі говорять про проблеми з похованням військових

Про це це під час виїзних слухань Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів заявив заступник голови NGO Veterans HUB ODESA Микола Сторожук.

За його словами, часто сім’ї загиблих у важкий емоційний момент платять гроші за послуги, які гарантовані державою, як безкоштовні.

Зазначається, що до одеської ветеранської організації неодноразово зверталися сім’ї загиблих зі скаргами на те, що тіла їхніх рідних не видають, доки не заплатять гроші. І такі питання систематично доводиться вирішувати в «ручному» режимі.

Також у місті не вистачає катафалків для військових поховань. Виділено лише один автомобіль, який задіяний може бути одночасно на 3-4 поховання.

Які послуги для поховання військових надає мерія

Сектор для поховання загиблих військових і правоохоронців виділено на «Західному» кладовищі Одеси. На цій ділянці кладовища встановлюють пам’ятники виключно затвердженого зразка. Раніше було затверджено два типи надгробків. Родичі воїнів можуть обрати з двох варіантів – у вигляді козацького хреста (для християн) і звичайної плити.

Виготовляє і встановлює надгробки «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» одеської мерії.

На початку 2024 року в Одесі збільшили матеріальну допомогу сім’ям загиблих військовослужбовців, які замовили спорудження надгробків та облаштування місць поховань на міських кладовищах.