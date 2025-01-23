Про це повідомили в Одеській міськраді.

Як і багато навчальних закладів міста, дитячий садок №29 постраждав від російських атак – там триває ремонт і знайдено рішення для безпеки дітей.

«За підтримки громадської організації «Наше місто» після ворожої атаки було відновлено вікна та двері. Наразі знайдено рішення і тривають роботи з організації укриття на 180 місць. Це дасть змогу нарешті повернути до дитячого садка вихованців», – ідеться в повідомленні.

За три роки повномасштабного вторгнення РФ унаслідок обстрілів 38 навчальних закладів, підпорядкованих Одеській міськраді, зазнали ушкоджень різного ступеня.

Наразі 31 заклад уже повністю відновили, усі функціонують. У семи навчальних закладах ремонтні роботи тривають.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки дронами 7 листопада 2024 року в Одесі постраждала школа №125, у якій розташований і дитячий садок. Школа відома як найстаріша в місті, хоча нещодавно її повністю осучаснили.