Под видом реконструкции в центре Одессы строят новую высотку (фото)

На информационной табличке указано, что за забором идет «реконструкция» нежилых помещений, но на месте пустырь.

Об этом сообщил наш корреспондент, побывав на улице Вячеслава Черновола, 14.

Территорию по этому адресу уже обнесли забором. За ним находится строительная техника и несколько рабочих.

Следует отметить, что забор сузил пешеходную зону и автомобильную дорогу, при этом еще наполовину закрыв канализационный люк.

На информационной табличке указано, что на месте проходит «Реконструкция нежилых помещений первого этажа №501, жилого дома бук. «Ф», жилого дома бук. «Г», погреба бук. «Г», сарая бук. «П» и ограждения №2 по адресу: г. Одесса, Приморский район, ул. Вячеслава Черновола, дом 14, ул. Вячеслава Черновола, 16-А, ул. Вячеслава Черновола 16-Б, без изменений геометрических размеров фундамента в плане, с обустройством дополнительных помещений, с изменением высотных отметок нежилых помещений и жилых помещений, наклона и конфигурации кровли, с приспособлением их под жилой дом».

Разрешение на работы, согласно данным на табличке, выдано 12 сентября 2019 года. Эта же информация подтверждается на сайте ГАСИ Украины. Примечательно то, что термин «реконструкция», так же, как и «благоустройство», уже неоднократно использовался застройщиками, чтобы возвести высотки. В данном случае «реконструкция» подразумевает строительство с нуля 6-этажного здания.

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