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В Одессе ожидается реконструкция части комплекса усадьбы князя Воронцова

В Одессе ожидается реконструкция части комплекса усадьбы князя Воронцова

Управление капитального строительства Одесского городского совета объявило тендер на поиск проектировщика реконструкции фасада и экстерьеров полукруглого здания – части ансамбля Воронцовского дворца (манеж и конюшни) в переулке Воронцовском, 2.

Соответствующий тендер опубликован в электронной системе госзакупок Prozorro.

Процесс будет долгим. Речь ведь пока идет только о разработке проектной документации. Стартовая стоимость этих работ – 1 975 300 млн грн. Срок их выполнения – до конца следующего года. Аукцион по выбору подрядчика состоится 20 апреля текущего года.

тендер на реконструкцию усадьбы Воронцова

 

Исходя из тендерной документации, победитель аукциона должен будет создать высокоточную трехмерную модель исторического здания методом лазерного сканирования, провести топогеодезическую съемку прилегающей к зданию территории, инженерно-геологические изыскания, научно-технологические исследования и уже по их результатам разработать технологию выполнения работ.

Здание было построено в 1828 году (по другим данным – в 1826 году) по проекту архитектора Франца Боффо в составе ансамбля Воронцовского дворца. В 1917 году здесь заседал совет рабочих депутатов. Сейчас в здании располагается Одесский городской центр хореграфического искусства.

Ранее мы рассказывали о состоянии Воронцовской Колоннады после долгой реконструкции.

Скриншот автора, фото: 8news.com.ua

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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