Новости Одессы и Одесской области

Под Одессой полицейская машина сбила 18-летнего мотоциклиста

Под Одессой полицейская машина сбила 18-летнего мотоциклиста

Вечером, 11 сентября, в селе Великодолинское Одесского района патрульные полицейские преследовали юного нарушителя на мотоцикле и сбили его. Пострадал 18-летний пассажир двухколесника.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Предварительно установлено, что  во время патрулирования территории патрульные полицейские Одесского районного управления полиции № 2 обнаружили 18-летнего мотоциклиста, который ехал, нарушая правила дорожного движения.

Требование полицейских остановиться водитель проигнорировал и начал от них убегать, продолжая нарушать правила.

Во время преследования служебный автомобиль и мотоцикл столкнулись, в результате чего пострадал 18-летний пассажир двухколесника. Его доставили в больницу.

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На месте происшествия выехало руководство и следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

После установления обстоятельств происшествия будет дана правовая оценка действиям всех ее участников.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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