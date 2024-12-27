Новости Одессы и Одесской области

В Одессе еще 7 светофоров оснастили автономной системой питания

В Одессе еще 7 светофоров оснастили автономной системой питания

В Одессе еще на семи ключевых перекрестках установлены бесперебойные блоки питания для светофоров. Благодаря этому оборудованию светофоры смогут работать автономно даже при отсутствии электроэнергии. Об этом сообщает Одесский городской совет.

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По информации коммунального учреждения «СМЭП», новые блоки питания позволяют светофорам функционировать без внешнего питания от 2 до 8 часов. Это должно уменьшить риск возникновения пробок и аварийных ситуаций в городе во время отключений электроэнергии.

Автономные системы были установлены на таких важных транспортных узлах:

  • ул. Академика Сахарова — ул. Академика Заболотного;
  • ул. Академика Заболотного — проспект Князя Владимира Великого;
  • проспект Князя Владимира Великого — ул. Давида Ойстраха;
  • ул. Михаила Грушевского — ул. Колонтаевская;
  • ул. Балтиморская — ул. Генуэзская;
  • ул. Ивана и Юрия Лип — ул. Евгения Танцюры;
  • Академика Филатова — ул. Космонавтов.

По словам специалистов, работы по обеспечению светофоров бесперебойными блоками питания будут продолжаться. Внедрение таких решений является частью городской программы по повышению безопасности дорожного движения.

Напомним, первые шаги по внедрению таких систем начались еще летом.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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