Плановые отключения в Одессе: сотни домов 24 июля остались без света

В среду, 24 июля 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы, в связи с чем некоторые одесситы проведут весь день без света. Энергетики сообщают адреса выключений.
Северный РЭС
Работы до 17:00:
- 1-я Виноградная, 2-37,
- 1-я Пересыпская, 1,
- 2-я Виноградная, 1-34,
- 3-я Виноградная, 1-25,
- ул. Четвертая, 1-58,
- Авангардная, 1-31,
- Авдеева-Черноморского, 1,
- Агрономическая 1-220,
- Ак. Воробьева, 5-18, 26-34,
- Ананьевская, 1-26,
- Бадаева, 1-72,
- Бехтерева, 2-44,
- Беляевская, 1-11,
- Бориса Жолкова, 2-25,
- Известковая, 1-47,
- Известковый поселок, 4-12,
- Высокая, 1-20,
- Выставочная, 2-32,
- Витрогонова, 1-31,
- Отечественная, 1-34,
- Владимира Винниченко, 26-59,
- Генерала Гудовича, 1-39,
- Гордиенко, 1-70,
- Грибоедова, 1-20,
- Грина, 2-23,
- Трусовская (Дальневосточная), 1-19,
- Минаевская (Декабристов), 2 — 50,
- Деревообрабатывающая, 1-86,
- Дорожная, 1-22,
- Караимская (Зоринская), 3-30,
- Ивана Мазепы, 1-43,
- Испанская, 1-36,
- Кольцевая, 1-12,
- Котляревского, 12,
- Коцюбинского, 1-21,
- Кривобалковская, 1-38,
- Юзефа Крашевского (Крылова), 1-19,
- Круговая, 1-36,
- Крушельницкого, 1-37,
- Куницы, 1-17,
- Лавкова, 1-45,
- Левадная, 1-16, 22-26,
- Листяна, 1-13,
- Шевальовых (Лизы Чайкиной), 1-19,
- Летняя, 1-41,
- Котлеевская (Ломоносова), 1-4, 20,
- Маловского, 3-32,
- Матюшенко, 2, 25-58,
- Мациевской, 1-44,
- Металлистов, 1-15,
- Николая Боровского, 1-102,
- Николая Михновского, 1-63 ,
- Мирная, 1-29,
- Михаила Грушевского, 2-52,
- Петра Болбочана (Мичурина), 1-43,
- Молодежная, 1-49,
- Неждановой, 1-129,
- Нерубайская,4-30,
- Нечуя-Левицкого, 4-16,
- Никитина, 10-71,
- Чигиринская (Новомосковская), 19,
- Обрывистая, 1-22,
- Одесская, 1-58,
- Озерная, 26-66,
- Осенняя, 1-12,
- Павлодарского, 1-76,
- Парковая, 4-81,
- Пассионарии , 1-26,
- Саймона Литмана (Пестеля), 1- 97,
- Петра Ивахненко, 30,
- Плиева, 1,
- Почтовая, 1-86,
- Праведников мира, 7-86,
- Промышленная, 1- 195,
- Профессора Коровицкого, 1- 151,
- Проценко, 1-26, 40-50,
- Радиальная, 1-4,
- Рачкова, 4-14,
- Рождественская, 1-12,
- Романа Шухевича, 1-36,
- Савранская, 1-28,
- Филиппа Орлика (Салтыкова-Щедрина), 3 -44,
- Самодеятельная, 1-34,
- Саша Хорошенко, 1-53,
- Светлая, 1-14,
- Поселковая, 1-35,
- Семена Палия, 77,
- Сергея Ядова, 1-68,
- Слободская, 1-44,
- Социальная, 3- 24,
- Стельмаха, 2-44,
- Тарутинская, 1-13,
- Тихая, 2-52,
- Андрея Совы (Тургенева), 1-24,
- Украинская, 1-20,
- Усатовская, 1-39,
- Училищная, 1-47,
- Хавкина, 2-74,
- Химическая, 1-12, 200-216,
- Хуторская, 1-24, 81-95,
- Цебриковская, 1-13,
- Шилова, 1 – 42,
- Архитектора Нештурхи (Ширшова), 10-77,
- Ядова, 8, 61,
- Нерубайская/Училищная, 34,
- пл. Молодые, 2, 17А,
- пер. 1-й Известковый, 1-11,
- пер. 1-й Деревообрабатывающий, 1-27,
- пер. 1-й Ключевой, 1-17,
- пер. 1-й Наличный, 3-7,
- пер. 1-й Пересыпский, 1-19,
- пер. 1-й Полевой, 2-14,
- пер. 1-й Студенческий, 1-19,
- пер. 1-й Юбилейный, 1-12,
- пер. 2-й Деревообрабатывающий, 1-40,
- пер. 2-й Ключевой, 1-15,
- пер. 2-й Наличный, 1-12,
- пер. 2-й Полевой, 1-3,Э
- пер. 2-й Студенческий, 1-19,
- пер. 2-й Химический, 7,
- пер. 2-й Юбилейный, 2-14,
- пер. 3-й Деревообрабатывающий, 1-91,
- пер. 3-й Наличный, 1-9,
- пер. 3-й Студенческий, 2-8,
- пер. 3-й Ступенчатый, 11,
- пер. 3-й Химический, 1-14,
- пер. 4-й Деревообрабатывающий, 1-117,
- пер. 4-й Наличный, 2-7,
- пер. 4-й Студенческий, 1-15,
- пер. 5-й Деревообрабатывающий, 2-147,
- пер. 5-й Наличный, 1-5
- пер. 5-й Студенческий, 1-12,
- пер. 6-й Наличный, 2-9,
- пер. 7-й Наличный, 4-10,
- пер. Агрономический,
- пер. Бадаева, 1-21,
- пер. Испанская, 1-3, 17,
- пер. Килевой, 1-9,
- пер. Ключевой, 3-21,
- пер. Ковыловой, 1-17,
- пер. Крыжановский, 1-28,
- пер. Круговой, 1-13,
- пер. Крушельницкой, 1-5,
- пер. Любашовский, 1-19,
- пер. Людмилы Гинзбург, 1-12,
- пер. Мастерской, 1-11,
- пер. Москети, 1-11,
- пер. Нефтяников, 3-9,
- пер. Неждановой, 1-8
- пер. Новый, 1-14,
- пер. Одесский, 3-15
- пер. Оранжерейный, 1-20,
- пер. Парковый, 1-8,
- пер. Сахарный (пер. Пестеля), 5-12,
- пер. Петра Калнышевского, 1-10,
- пер. Почтовый, 1-9
- пер. Ионы Атаманского (пер. Пролетарский), 1-15,
- пер. Промышленный, 1-38,
- пер. Саранский, 5, 9,
- пер. Севастопольский, 2-18,
- пер. Поселковый, 3-11,
- пер. Сумской, 2-28,
- пер. Шахтинский, 1-46,
- пер. Шебелинский, 1-27,
- пер. Ширяевский, 21, 28,
- просп. Зеленый, 1-31,
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23,
- спуск Латвийский, 1-27,
- спуск Мациевской, 25а,
- спуск Слободской, 27б, 29.
Работы до 18:00:
- Семена Палия, 68, 70,
- Мариупольская (Ростовская), 2,
- Лесная, 2-12,
- Садовая, 1-18.