Плановые отключения в Одессе: сотни домов 24 июля остались без света

Плановые отключения в Одессе: сотни домов 24 июля остались без света

В среду, 24 июля 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы, в связи с чем некоторые одесситы проведут весь день без света. Энергетики сообщают адреса выключений.

Северный РЭС

Работы до 17:00:

  • 1-я Виноградная, 2-37,
  • 1-я Пересыпская, 1,
  • 2-я Виноградная, 1-34,
  • 3-я Виноградная, 1-25,
  • ул. Четвертая, 1-58,
  • Авангардная, 1-31,
  • Авдеева-Черноморского, 1,
  • Агрономическая 1-220,
  • Ак. Воробьева, 5-18, 26-34,
  • Ананьевская, 1-26,
  • Бадаева, 1-72,
  • Бехтерева, 2-44,
  • Беляевская, 1-11,
  • Бориса Жолкова, 2-25,
  • Известковая, 1-47,
  • Известковый поселок, 4-12,
  • Высокая, 1-20,
  • Выставочная, 2-32,
  • Витрогонова, 1-31,
  • Отечественная, 1-34,
  • Владимира Винниченко, 26-59,
  • Генерала Гудовича, 1-39,
  • Гордиенко, 1-70,
  • Грибоедова, 1-20,
  • Грина, 2-23,
  • Трусовская (Дальневосточная), 1-19,
  • Минаевская (Декабристов), 2 — 50,
  • Деревообрабатывающая, 1-86,
  • Дорожная, 1-22,
  • Караимская (Зоринская), 3-30,
  • Ивана Мазепы, 1-43,
  • Испанская, 1-36,
  • Кольцевая, 1-12,
  • Котляревского, 12,
  • Коцюбинского, 1-21,
  • Кривобалковская, 1-38,
  • Юзефа Крашевского (Крылова), 1-19,
  • Круговая, 1-36,
  • Крушельницкого, 1-37,
  • Куницы, 1-17,
  • Лавкова, 1-45,
  • Левадная, 1-16, 22-26,
  • Листяна, 1-13,
  • Шевальовых (Лизы Чайкиной), 1-19,
  • Летняя, 1-41,
  • Котлеевская (Ломоносова), 1-4, 20,
  • Маловского, 3-32,
  • Матюшенко, 2, 25-58,
  • Мациевской, 1-44,
  • Металлистов, 1-15,
  • Николая Боровского, 1-102,
  • Николая Михновского, 1-63 ,
  • Мирная, 1-29,
  • Михаила Грушевского, 2-52,
  • Петра Болбочана (Мичурина), 1-43,
  • Молодежная, 1-49,
  • Неждановой, 1-129,
  • Нерубайская,4-30,
  • Нечуя-Левицкого, 4-16,
  • Никитина, 10-71,
  • Чигиринская (Новомосковская), 19,
  • Обрывистая, 1-22,
  • Одесская, 1-58,
  • Озерная, 26-66,
  • Осенняя, 1-12,
  • Павлодарского, 1-76,
  • Парковая, 4-81,
  • Пассионарии , 1-26,
  • Саймона Литмана (Пестеля), 1- 97,
  • Петра Ивахненко, 30,
  • Плиева, 1,
  • Почтовая, 1-86,
  • Праведников мира, 7-86,
  • Промышленная, 1- 195,
  • Профессора Коровицкого, 1- 151,
  • Проценко, 1-26, 40-50,
  • Радиальная, 1-4,
  • Рачкова, 4-14,
  • Рождественская, 1-12,
  • Романа Шухевича, 1-36,
  • Савранская, 1-28,
  • Филиппа Орлика (Салтыкова-Щедрина), 3 -44,
  • Самодеятельная, 1-34,
  • Саша Хорошенко, 1-53,
  • Светлая, 1-14,
  • Поселковая, 1-35,
  • Семена Палия, 77,
  • Сергея Ядова, 1-68,
  • Слободская, 1-44,
  • Социальная, 3- 24,
  • Стельмаха, 2-44,
  • Тарутинская, 1-13,
  • Тихая, 2-52,
  • Андрея Совы (Тургенева), 1-24,
  • Украинская, 1-20,
  • Усатовская, 1-39,
  • Училищная, 1-47,
  • Хавкина, 2-74,
  • Химическая, 1-12, 200-216,
  • Хуторская, 1-24, 81-95,
  • Цебриковская, 1-13,
  • Шилова, 1 – 42,
  • Архитектора Нештурхи (Ширшова), 10-77,
  • Ядова, 8, 61,
  • Нерубайская/Училищная, 34,
  • пл. Молодые, 2, 17А,
  • пер. 1-й Известковый, 1-11,
  • пер. 1-й Деревообрабатывающий, 1-27,
  • пер. 1-й Ключевой, 1-17,
  • пер. 1-й Наличный, 3-7,
  • пер. 1-й Пересыпский, 1-19,
  • пер. 1-й Полевой, 2-14,
  • пер. 1-й Студенческий, 1-19,
  • пер. 1-й Юбилейный, 1-12,
  • пер. 2-й Деревообрабатывающий, 1-40,
  • пер. 2-й Ключевой, 1-15,
  • пер. 2-й Наличный, 1-12,
  • пер. 2-й Полевой, 1-3,Э
  • пер. 2-й Студенческий, 1-19,
  • пер. 2-й Химический, 7,
  • пер. 2-й Юбилейный, 2-14,
  • пер. 3-й Деревообрабатывающий, 1-91,
  • пер. 3-й Наличный, 1-9,
  • пер. 3-й Студенческий, 2-8,
  • пер. 3-й Ступенчатый, 11,
  • пер. 3-й Химический, 1-14,
  • пер. 4-й Деревообрабатывающий, 1-117,
  • пер. 4-й Наличный, 2-7,
  • пер. 4-й Студенческий, 1-15,
  • пер. 5-й Деревообрабатывающий, 2-147,
  • пер. 5-й Наличный, 1-5
  • пер. 5-й Студенческий, 1-12,
  • пер. 6-й Наличный, 2-9,
  • пер. 7-й Наличный, 4-10,
  • пер. Агрономический,
  • пер. Бадаева, 1-21,
  • пер. Испанская, 1-3, 17,
  • пер. Килевой, 1-9,
  • пер. Ключевой, 3-21,
  • пер. Ковыловой, 1-17,
  • пер. Крыжановский, 1-28,
  • пер. Круговой, 1-13,
  • пер. Крушельницкой, 1-5,
  • пер. Любашовский, 1-19,
  • пер. Людмилы Гинзбург, 1-12,
  • пер. Мастерской, 1-11,
  • пер. Москети, 1-11,
  • пер. Нефтяников, 3-9,
  • пер. Неждановой, 1-8
  • пер. Новый, 1-14,
  • пер. Одесский, 3-15
  • пер. Оранжерейный, 1-20,
  • пер. Парковый, 1-8,
  • пер. Сахарный (пер. Пестеля), 5-12,
  • пер. Петра Калнышевского, 1-10,
  • пер. Почтовый, 1-9
  • пер. Ионы Атаманского (пер. Пролетарский), 1-15,
  • пер. Промышленный, 1-38,
  • пер. Саранский, 5, 9,
  • пер. Севастопольский, 2-18,
  • пер. Поселковый, 3-11,
  • пер. Сумской, 2-28,
  • пер. Шахтинский, 1-46,
  • пер. Шебелинский, 1-27,
  • пер. Ширяевский, 21, 28,
  • просп. Зеленый, 1-31,
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23,
  • спуск Латвийский, 1-27,
  • спуск Мациевской, 25а,
  • спуск Слободской, 27б, 29.

Работы до 18:00:

  • Семена Палия, 68, 70,
  • Мариупольская (Ростовская), 2,
  • Лесная, 2-12,
  • Садовая, 1-18.
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