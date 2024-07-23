Отключения света в Одессе: что планируют энергетики на 24 июня

Отключения света в Одессе: что планируют энергетики на 24 июня

По информации НЭК «Укрэнерго», завтра, в среду, 24 июля 2024 года, в Украине и, в частности, в Одессе и Одесской области продолжат действовать стабилизационные отключения света.

В компании сообщают, что меры ограничения потребления электроэнергии 24 июля будут действовать в течение всех суток:

  • с 8:00 до 20:00 и с 22:00 до 24:00 будет действовать одна очередь отключений;
  • в другие часы местные ДТЭК будут применять две очереди одновременно.

Проверить информацию по электроснабжению и ознакомиться с графиком можно по ссылке.

Напомним, сегодня, 23 июля, благодаря активизации работы солнечных электростанций в Одесской области и ряде других регионов до 14:00 была отменена одна очередь отключений.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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