Отключения света в Одессе: что планируют энергетики на 24 июня

По информации НЭК «Укрэнерго», завтра, в среду, 24 июля 2024 года, в Украине и, в частности, в Одессе и Одесской области продолжат действовать стабилизационные отключения света.
В компании сообщают, что меры ограничения потребления электроэнергии 24 июля будут действовать в течение всех суток:
- с 8:00 до 20:00 и с 22:00 до 24:00 будет действовать одна очередь отключений;
- в другие часы местные ДТЭК будут применять две очереди одновременно.
Проверить информацию по электроснабжению и ознакомиться с графиком можно по ссылке.
Напомним, сегодня, 23 июля, благодаря активизации работы солнечных электростанций в Одесской области и ряде других регионов до 14:00 была отменена одна очередь отключений.