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Одесский зоопарк приглашает посмотреть на новых малышей (фото)

Одесский зоопарк приглашает посмотреть на новых малышей (фото)

Весна — отличный повод посетить Одесский зоопарк. Во-первых, сейчас зверинец украшен цветами и зеленью. А во-вторых, в семьях питомцев родились забавные малыши, которыми нужно любоваться сейчас, пока не выросли.

Так, недавно в зоопарке родились козлята, которые уже гуляют в открытом вольере и охотно познают окружающий мир.

А еще у пары зеленых мартышек месяц назад родился малыш. Сначала мать его прятала от окружающих, а уже сейчас можно наблюдать за малышом и его сородичами.

Как сообщили в Одесском зоопарке, зеленые обезьяны рожают только одного детеныша. Обычно он покрыт шерстью, а его глаза открыты. Сразу же после того, как мать почистит новорожденного, он крепко хватается за шерсть на ее животе.

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Первые недели мать неустанно заботится о детеныше: чистит его шерсть, вылизывает и регулярно поит. Когда он отходит слишком далеко или пытается ускользнуть, мать притягивает его за хвост. Детеныш живет с матерью около года. До того момента, когда перейдет на натуральную пищу.

В зоопарке напомнили, что взрослый билет стоит -100 грн, а детский -50 грн.

Ранее «Одесская жизнь» писала, что к красавице верблюдице Кузе, проживающей в одесском Биопарке, приехал жених по имени Заурбек. Цель их лав-стори – получение потомства.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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