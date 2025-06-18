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В Одессе разоблачена преступная группа во главе с депутатом горсовета

Их подозревают в завладении средствами программы реабилитации наркозависимых

участники схемы присвоили более 2 миллионов гривен.

Завладение средствами программы реабилитации наркозависимых в Одессе

Как сообщает Одесская областная прокуратура, подозрение в организации присвоения средств в крупных размерах объявлено депутатке горсовета, которая входит в комиссию по вопросам здравоохранения.

По данным следствия, она разработала схему, к реализации которой привлекла руководителя коммунального предприятия, сотрудника департамента здравоохранения, председателя общественной организации и предпринимателей, находившихся под ее контролем.

Суть схемы заключалась в фиктивных договорах по программе «28 дней» между коммунальным учреждением и ФЛП. В отчетности указывались несуществующие пациенты, либо те, кто проходил курс за собственные средства. Также фиксировались услуги, которые не предоставлялись или оказывались частично.

В результате в 2023–2024 годах участники схемы присвоили более 2 миллионов гривен.

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Депутатке и еще шести фигурантам преступной схемы, среди которых чиновники и предприниматели, объявлено о подозрении в завладении бюджетными средствами. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

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