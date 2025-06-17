Ключевые моменты
- Работники ГБР разоблачили преступную организацию, которая разворовывала бюджетные средства, выделенные на закупку продуктов питания для ВСУ;
- Организатор схемы — житель Одессы;
- Задержаны девять человек задержаны — им предъявлены подозрения.
В части поступали фальсификаты или просроченные продукты
Как установило следствие, житель Одессы в январе 2024 года создал две фиктивные компании, зарегистрированные на подконтрольных ему лиц. Предприятия демонстрировали полное соответствие для участия в тендерах Минобороны: нанимали сотрудников, арендовали склады, транспорт и оборудование. Благодаря заниженным ценам, они выигрывали конкурсы на поставку продовольствия.
Позже организатор наладил коррупционные связи с военными чиновниками, которые подавали фиктивные заявки на завышенные объемы или ненужные товары. Фирмы оформляли поддельные накладные, уничтожая подлинные документы. В некоторых случаях в части поступали фальсификаты или просроченные продукты.
Сумма нанесённого ущерба составила почти 6 миллионов гривен.
ГБР задокументировало всю преступную деятельность и задержало девять участников схемы, включая организатора. Всем фигурантам сообщено о подозрении по статьям 255 и 191 УК Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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