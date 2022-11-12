Одесские детские площадки несут опасность?

Одесский окружной административный суд обязал Одесский городской совет привести в порядок детские площадки в Приморском районе города. Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По информации надзорного ведомства, при проверке объектов благоустройства детского досуга ювенальные прокуроры выявили, что органы местного самоуправления не обеспечили проведение плановой технической инвентаризации и паспортизации 14 детских площадок, расположенных на территории Приморского района Одессы.

«В данном случае такое бездействие городского совета приводит к бесконтрольности за техническим состоянием элементов детских площадок и может нанести тяжкие последствия здоровью детей, что соответственно нарушает определенные действующим законодательством интересы государства в сфере охраны детства»,

– сказано в сообщении.

В этой связи прокуратура обратилась с иском в окружной административный суд, который в свою очередь удовлетворил исковые требования прокуратуры и обязал горсовет разработать и утвердить планы технической паспортизации и инвентаризации указанных детских площадок.

Как сообщала «Одесская жизнь», в октябре прошлого года на детской площадке в одесском Преображенском парке серьезно травмировалась пятилетняя девочка – ей оторвало часть фаланги пальца правой руки во время катания на детской горке.

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Фото с Facebook-страницы Одесской областной прокуратуры