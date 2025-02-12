Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре и Госбюро расследований.

По данным следствия, двое из подозреваемых, занимая руководящие должности и используя служебное положение, в начале 2024 года разработали схему “заработка” при сдаче экзаменов для получения охотничьего удостоверения. Для этого привлекли членов экзаменационной комиссии.

За успешное прохождение испытаний был установлен “тариф” — 2 тысячи грн с каждого кандидата.

“По оперативным данным, за период действия схемы чиновники успели заработать не менее миллиона гривен на выдаче 500 охотничьих удостоверений”, — сообщили в ГБР.

Во время получения очередного транша чиновников задержали.

Трем фигурантам сообщено о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Им избраны меры пресечения — содержание под стражей с альтернативой внесения залога: начальнику межрегионального управления — 10 млн гривен, соучастникам — по 6 млн гривен.

Решается вопрос об отстранении от занимаемых должностей.

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