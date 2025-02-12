Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі та Держбюро розслідувань.

За даними слідства, двоє з підозрюваних, обіймаючи керівні посади та використовуючи службове становище, на початку 2024 року розробили схему «заробітку» під час складання іспитів для отримання мисливського посвідчення. Для цього залучили членів екзаменаційної комісії.

За успішне проходження іспитів було встановлено «тариф» – 2 тисячі грн з кожного кандидата.

«За оперативними даними, за період дії схеми чиновники встигли заробити щонайменше мільйон гривень на видачі 500 мисливських посвідчень», – повідомили в ДБР.

Під час отримання чергового траншу чиновників затримали.

Трьом фігурантам повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за ч. 3 ст. 368 КК України. Їм обрано запобіжні заходи – тримання під вартою з альтернативою внесення застави: начальнику міжрегіонального управління – 10 млн гривень, співучасникам – по 6 млн гривень.

Вирішується питання про відсторонення від займаних посад.

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