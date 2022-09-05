В Одессе будут выдавать денежную помощь пострадавшим от войны: куда обращаться?

Хорошей новостью для жителей Одессы и Одесской области поделился региональный координатор благотворительного фонда «Право на защиту» Алексей Черный: с сегодняшнего дня, 5 сентября, фонд в партнерстве с Агентством ООН по делам беженцев открывают в Одессе регистрационный центр, который будет оказывать денежную помощь тем, кто пострадал от последствий войны.
По словам Алексея Черного, можно будет получить около 6600 грн на каждого зарегистрированного члена семьи.
В частности, денежную помощь могут получить:
- лица, вынужденные изменить свое место жительства после 24 февраля 2022 года (внутренне перемещенные лица);
- лица из Одесской области, которые не меняли своего места жительства, но пострадали от войны;
- лица, которые из-за войны вынуждены были выезжать в другие регионы Украины, или за границу, но сейчас вернулись обратно в Одесскую область.
Люди из этих трех групп могут получить помощь, если их доход в месяц составляет менее 5400 грн на одного члена семьи, и отвечают критериям уязвимости, обнародованным на сайте.
Регистрационный центр будет работать по адресу: г. Одесса, Сабанский переулок, 3. Время работы: с 10:00 до 19:00.
Больше подробностей можно узнать в Телеграм-канале программы в Одесской области.
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