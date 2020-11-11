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Наезд на людей на остановке в Одессе: еще одного участника аварии отыскали в Умани

Наезд на людей на остановке в Одессе: еще одного участника аварии отыскали в Умани

Полицейские установили личность водителя автомобиля BMW, который «подрезал» в Одессе водителя Toyota, отчего тот вылетел на остановку на проспекте Небесной сотни, где травмировал четверых человек.

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Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, водителя BMW обнаружили в городе Умани – им оказался 50-летний житель Хмельницкой области.

Ранее водитель Toyota рассказал, что перед аварией пытался избежать столкновения с BMW, который совершал маневр – разворот налево. В результате Toyota «приняла вправо», отчего зацепила бордюр и на полной скорости влетела в остановку. Видео с камер видеонаблюдения возле места аварии подтверждает слова водителя о наличии на месте ДТП еще одного авто.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия с обоими водителями.

Напомним, вчера вечером, 10 ноября, в Одессе возле ТЦ «Сити-центр» на проспекте Небесной сотни автомобиль Toyota влетел в остановку с людьми. В результате пострадали 39-летняя женщина и ее 15-летняя дочь, а также 16-летний парень и женщина 48 лет. Двое пострадавших подростков – «тяжелые». 39-летнюю женщину накануне прооперировали. Сейчас ее состояние стабильное.

По факту аварии в полиции открыли уголовное производство.

Фото: пресс-служба Нацполиции в Одесской области

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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