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В Одессе будут работать “масочные контролеры”

В Одессе будут работать “масочные контролеры”

В Одессе в троллейбусах и трамваях будут работать особенные контролеры. Их задача – не проверка билетов, а контроль за соблюдением масочного режима в связи с карантином. 

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Как сообщил глава департамента городского хозяйства Одессы Дмитрий Жеман, если пассажиры откажутся надевать маску — контролеры будут вызывать полицию.

«К большому сожалению, мы живем в период карантина, и данные, которые мы получаем о количестве заболевших людей в Одессе, далеко не утешительны. Поэтому хотелось бы обратиться к жителям и гостям города, которые пользуются общественным транспортом и посещают общественные места: в обязательном порядке носите маски», — сказал Дмитрий Жеман в видеокомментарии, который распространила пресс-служба мэрии Одессы.

Напомним, недавно вступил в силу закон, который предусматривает штрафы за отсутствие маски в общественном месте.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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