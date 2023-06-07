В Одесі перевірятимуть стан морської води після підриву Каховської ГЕС

Фахівці працюватимуть в різних точках. Підрив Каховської ГЕС значно вплине на морську екосистему через підвищення температуру влітку, – розповіла директорка Інституту морської біології Галина Мінчева, повідомляють “Суспільні новини”.

За словами Мінчевої, зараз ми спостерігаємо гідрологічні процедури. Біологічні розпочнуться пізніше.

Також вона стверджує, що найбільша загроза для екосистеми Чорного моря полягає в виході великої кількості не лише прісної води з органічною речовиною, а й ще й забрудненням, яке могло бути в залишках. Якщо відбудеться різке підвищення температури, то поєднання морської води разом з прісною, яка матиме концентрацію органічних та забруднювальних речовин. Це може спричинити цвітіння води та її евтрофування (процес, що викликає деградацію річок, водосховищ, озерних систем і погіршення якості води, – прим. ред.) у прибережних зонах.

Воду для перевірки братимуть з Дніпровсько-Бузького лиману, охоплять Фонтанку й одеське узбережжя. Ця частина узбережжя від Фонтанки знаходиться під впливом Дніпровсько-Бузького басейну. Пізніше гідрологи будуть дивитися, який стік під впливом вітру дійде до Одеси та де він осяде.

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