Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов під час сесії Одеської міської ради.

У рамках Програми розвитку освіти депутати погодили виділення 220 млн гривень на муніципальні доплати, які отримуватимуть не тільки вчителі та вихователі, а й прибиральники, бухгалтери, медичні та інші працівники шкіл і позашкільних установ.

За бюджетною процедурою виплати розпочнуться після наступної сесії, проведення якої планується у квітні.

Наразі в Одесі у сфері освіти працюють майже 16 тисяч осіб. Є понад 1000 вільних вакансій педагогічних і технічних працівників. Основна причина – низька заробітна плата.

Нагадаємо, Одеська міськрада збільшила фінансування програми «Незламна Одеса» на 50,75 млн гривень. Кошти підуть на відновлення житлових будинків та інших об’єктів, які постраждали від російської агресії.