Ночью в Одессе BMW влетел в «Тойоту» – есть жертва (фото)

Сегодня ночью в Одессе на перекрестке улиц Щорса и Корнюшина произошло ДТП со смертельным исходом.
По данным областного управления полиции, около двух часов ночи 31-летний водитель BMW, двигаясь поехал на красный свет, столкнулся с Toyota. В аварии погибла 41-летняя водитель Toyota.
Как показала проверка, водитель BMW был нетрезв.
Сейчас в полиции решается вопрос о задержании мужчины. Ему инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения, приведшее к смерти потерпевшего.
Как сообщалось ранее, 18 сентября в Одессе смертельное ДТП спровоцировал полицейский, который поехал на красный свет.
А вечером 22 сентября на трассе Одесса – Киев, в районе села Старые Маяки автомобиль «Тойота» врезался в фуру и загорелся. Водитель авто погиб.
Днем 23 сентября в Одессе водитель маршрутки сбил подростка. Парень остался жив, его госпитализировали.
Фото Телеграмм-каналов «Одесса INFO» и «Одесса как она есть»