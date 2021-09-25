Новости Одессы и Одесской области

Ночью в Одессе BMW влетел в «Тойоту» – есть жертва (фото)

Ночью в Одессе BMW влетел в «Тойоту» – есть жертва (фото)

Сегодня ночью в Одессе на перекрестке улиц Щорса и Корнюшина произошло ДТП со смертельным исходом.

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По данным областного управления полиции, около двух часов ночи 31-летний водитель BMW, двигаясь поехал на красный свет, столкнулся с Toyota. В аварии погибла 41-летняя водитель Toyota.

Как показала проверка, водитель BMW был нетрезв.

Сейчас в полиции решается вопрос о задержании мужчины. Ему инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения, приведшее к смерти потерпевшего.

Смертельное ДТП на Щорса в Одессе2

Как сообщалось ранее, 18 сентября в Одессе смертельное ДТП спровоцировал полицейский, который поехал на красный свет.

А вечером 22 сентября на трассе Одесса – Киев, в районе села Старые Маяки автомобиль «Тойота» врезался в фуру и загорелся. Водитель авто погиб.

Днем 23 сентября в Одессе водитель маршрутки сбил подростка. Парень остался жив, его госпитализировали.

Фото Телеграмм-каналов «Одесса INFO» и «Одесса как она есть»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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