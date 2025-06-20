Ключевые моменты
- В результате ночной атаки в Одессе возник масштабный пожар, полностью уничтоживший четырехэтажный жилой дом.
- Обвалились перекрытия и стены, под завалами может находиться ещё один человек.
- Пострадали трое спасателей, на которых обрушились конструкции во время ликвидации пожара.
- Повреждён 23-этажный жилой дом, эвакуированы 600 человек.
- Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия.
Последствия ночного удара по Одессе
О последствиях ночной атаки сообщили в ГСЧС, мэрии и Одесской ОВА.
В результате попадания ударного беспилотника вспыхнул масштабный пожар, буквально уничтоживший жилую четырехэтажку.
Во время ликвидации пожара и спасения людей на спасателей обвалились элементы конструкций, пострадали 3 пожарных, сейчас они в больнице в стабильном состоянии, сообщили в ГСЧС.
По информации жителей в здании может находиться еще 1 человек, продолжаются поисково-спасательные работы. На этой локации спасатели развернули пункт Несокрушимости.
Пострадал 23 — этажный жилой дом, пожарные ликвидировали возгорание на 18, 19, 20 этажах, из здания эвакуированы 600 человек.
Также произошли возгорания еще 5 жилых домов по разным адресам и 3-х автомобилей.
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В результате ночной атаки дронов повреждена инфраструктура железнодорожного вокзала Одессы. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
Поражения получили контактная сеть и рельсо-шпальная решетка.
К счастью, обошлось без пострадавших. Специалисты уже работают над ликвидацией последствий.
Движение поездов осуществляется по графику.
Напомним, что 17 июня в результате подобного удара пострадали детские учреждения, церковь, университет, больница и жилые дома в центре города. Погибли два человека.
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