Новости Одессы и Одесской области

После ночных обстрелов Одессы, часть проспекта Шевченко перекрыта для движения транспорта (фото)

После ночных обстрелов Одессы, часть проспекта Шевченко перекрыта для движения транспорта (фото)

Ночью, 14 июня, российские ракеты обстреляли Одессу. Пострадала гражданская инфраструктура в центре города. Из-за работы следственных групп временно транспортом нельзя ездить по проспекту Шевченко – от проспекта Гагарина до улицы Пироговской.

Об этом сообщают в Одесской РВА.

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В результате ракетной атаки ночью произошло разрушение здания бизнес-центра и возгорание автомобиля на парковке.

По предварительной информации, три человека погибли, семь получили ранения.

На месте работают психологи ГСЧС.

дснс
бізнес-центр

Также мы писали, что в результате ночного обстрела 14 июня пострадала гражданская инфраструктура.

Читайте также, что во время предыдущего обстрела Одессы также погибли люди.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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