После ночных обстрелов Одессы, часть проспекта Шевченко перекрыта для движения транспорта (фото)

Ночью, 14 июня, российские ракеты обстреляли Одессу. Пострадала гражданская инфраструктура в центре города. Из-за работы следственных групп временно транспортом нельзя ездить по проспекту Шевченко – от проспекта Гагарина до улицы Пироговской.

Об этом сообщают в Одесской РВА.

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В результате ракетной атаки ночью произошло разрушение здания бизнес-центра и возгорание автомобиля на парковке.

По предварительной информации, три человека погибли, семь получили ранения.

На месте работают психологи ГСЧС.

Также мы писали, что в результате ночного обстрела 14 июня пострадала гражданская инфраструктура.

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