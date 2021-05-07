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В Одессе 8-9 мая введут ограничения для автомобилистов

В Одессе 8-9 мая введут ограничения для автомобилистов

В Одессе в День памяти и примирения (8 мая) и в День Победы (9 мая) введут некоторые ограничения на парковку и усилят контроль за движением автотранспорта. 

Как сообщили в мэрии Одессы, 8 и 9 мая с 07:30 до 10:30 будет временно запрещена парковка автотранспорта возле Аллеи Славы в парке им. Т. Г. Шевченко.

На период проведения мероприятий на Аллее Славы будут временно изменены места стоянки автотранспорта общего пользования (8 и 9 мая с 07:30 до 11:00).

9 мая с 09:30 до 12:00 – на время проведения мероприятий – будет усилен контроль за движением автотранспорта и соблюдением Правил дорожного движения на пл. Десятого апреля, с просп. Шевченко до пл. Десятого апреля, и на прилегающих к площади улицах.

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