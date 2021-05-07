День Победы в Одессе отметят с оркестрами и фейерверком

В рамках Городской целевой программы предоставления социальных услуг и других видов помощи незащищенным слоям населения города Одессы на 2018-2020 годы были назначены одноразовые выплаты к праздничным датам. Однако, по словам наших читателей помощь выплатили не всем заявленным категориям.

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