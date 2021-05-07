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День Победы в Одессе отметят с оркестрами и фейерверком

День Победы в Одессе отметят с оркестрами и фейерверком

В Одессе 9 мая, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, будет ряд официальных и торжественных мероприятий. 

О них сообщили в мэрии Одессы.

9 мая возложение цветов состоится:

  • 10:00 – к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы в парке им. Т. Г. Шевченко;
  • 10:15 – на траверсе памятника Неизвестному матросу в акватории Одесского залива с кораблей и катеров Западной военно-морской базы Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины;
  • 11:00 – к стеле «Крылья Победы» на пл. Десятого апреля;
  • 12:00 – на Мемориале героической обороны Одессы 411-й береговой батареи.

8-9 мая также состоится возложение цветов к братским могилам и монументам Пояса Славы.

9 мая состоятся выступления:

  • 11:00 – духового оркестра Одесского муниципального театра духовой музыки им. А. Салика в дендропарке Победы;
  • 14:00 – оркестра Главного управления Национальной полиции в Одесской области на территории Мемориала героической обороны Одессы 411-й береговой батареи (ул. Дача Ковалевского, 150).

В 22:00 будет фейерверк на Думской площади.

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